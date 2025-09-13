Os pacientes de uma ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, precisaram ser transferidos após o derramamento de um ácido no chão da unidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários tentaram conter o produto com água, o que pode ter provocado a liberação de gases irritantes. Ao todo, foram envolvidos seis pacientes, nove colaboradores do hospital e um funcionário terceirizado.\nEm nota, o hospital informou que nenhum paciente ou colaborador sofreu intoxicação. Os pacientes foram transferidos com segurança clínica para outras áreas do hospital. Já os colaboradores que tiveram contato com o ácido foram avaliados na própria unidade e, por precaução, encaminhados a um Cais, onde ficaram em observação e receberam alta médica.\nAssista a entrevista do Corpo de Bombeiros na TV Anhanguera: Acidente com ácido causa intoxicação em pacientes e funcionários de UTI