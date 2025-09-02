Pela quinta vez nos últimos dez anos, a gestão municipal de Goiânia tentará finalizar o Corredor T-7, que teve sua obra iniciada ainda em fevereiro de 2015, na gestão Paulo Garcia (PT), e que se encontra com 64% de conclusão desde 2020, na gestão Iris Rezende (MDB). Nesta segunda-feira (1º), o prefeito Sandro Mabel (UB) assinou a ordem de serviço para o início da retomada das obras no trecho que vai da Praça Cívica até o Terminal Bandeiras, em um total de oito quilômetros. Ao custo de R$ 8,68 milhões, a obra será executada pela empresa Designe Engenharia, que venceu a licitação iniciada pela gestão Rogério Cruz (SD), no ano passado. A previsão é de que o serviço seja finalizado nos próximos dez meses.\nA continuidade da obra se dá a partir de negociação com a Caixa Econômica Federal pela utilização dos recursos que estavam garantidos desde 2015, em um processo licitatório, à época, do tipo regime diferenciado de contratação (RDC), em que a empresa vencedora realizava a obra e o projeto executivo ao mesmo tempo. A modalidade foi bastante utilizada à época, em decorrência da Copa do Mundo de Futebol de 2014, e dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, como meio de agilizar a realização de obras estruturantes no País. O Corredor T-7 fazia parte de um pacote de corredores preferenciais de transporte coletivo, que incluía também as avenidas 85, T-63, Independência, T-9 e 24 de Outubro.