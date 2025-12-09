Quase 1 mil hectares de área rural de Goiânia, o que significa cerca de dez Jardins Botânicos Amália Teixeira Franco, o maior parque da capital com 100 hectares (ha), a mais na macrozona construída. Desde que o Plano Diretor passou a vigorar, em setembro de 2023, um total de 25 processos com pedidos de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), que é o instrumento que realiza a transformação de área rural em urbana, foram protocolados na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan). Destes, 22 foram aprovados e somam uma área de 993,85 ha. Para se ter uma ideia, o Setor Bueno possui uma área total de 284 ha.\nA aprovação do OOAU, porém, não indica a urbanização imediata da área em questão, ou seja, a implantação de algum empreendimento, seja residencial ou comercial, com a construção de vias, áreas públicas e particulares. De todos os 22 processos já aprovados, apenas um deles, exatamente o primeiro protocolado no Paço Municipal, já teve o deferimento do projeto de loteamento, que será um condomínio horizontal fechado nas margens da GO-020. Presidente da Associação dos Desenvolvedores Urbanos de Goiás (ADU-GO), João Victor Araújo, afirma que a quantidade de processos e aprovações está dentro do previsto.