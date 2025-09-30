Máquinas da Prefeitura de Goiânia demoliram nesta segunda-feira (29) um banheiro público abandonado na Avenida Independência. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), dá continuidade ao projeto, já anunciado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), de acabar com as construções degradadas e sem uso, conhecidas como mocós. Pelas redes sociais, Mabel disse que a medida estava sendo tomada porque “Goiânia não pode ser lugar para traficantes” e que outras estruturas semelhantes em desuso serão extintos.\nO banheiro demolido serviu durante anos aos feirantes da Feira Hippie, na Praça do Trabalhador. O presidente da associação desses permissionários, Waldivino da Silva, explicou que, desde que a praça foi reformada e três novos banheiros foram construídos, o banheiro da Avenida Independência foi abandonado. “Banheiro público só funciona quando uma entidade como a nossa assume a manutenção. Quando saímos de lá, ele ficou abandonado. Já tínhamos pedido para desativar porque estava próximo de um ponto de ônibus, levando risco aos usuários do transporte coletivo.”