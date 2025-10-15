Os pontos de alagamentos mais perigosos de Goiânia receberão uma blitz de servidores da Prefeitura, tanto da Defesa Civil Municipal quanto da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para orientações aos motoristas e motociclistas sobre como proceder durante os temporais. A ideia é fazer com que os trechos sejam evitados, para minimizar os riscos de acidentes provocados em decorrência de alagamentos e enxurradas. A primeira ação ocorreu nesta terça-feira (14), na Avenida C-107, próximo à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no Jardim América.\nO local foi onde o motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, morreu em janeiro de 2023, quando tentou passar no trecho durante um temporal e foi arrastado pelo bueiro até o Córrego Cascavel. Entre agosto e setembro do mesmo ano, a administração municipal realizou obras para resolver a questão do alagamento no ponto. Foram feitas a ampliação da rede de drenagem que passou de 800 para 1,5 mil milímetros, a ainda a instalação de 22 baterias de bocas de lobo estrategicamente posicionadas. Assim mesmo, o cruzamento da Avenida C-107 com as ruas C-187 e C-190 segue como pontos de risco na capital.