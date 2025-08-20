A Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) estuda a viabilidade da concessão à iniciativa privada de ao menos 11 parques municipais. A proposta é que os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental sejam concluídos no primeiro semestre do próximo ano, com o início das modelagens dos projetos de concessão logo em seguida. O prefeito Sandro Mabel (UB) defendeu a iniciativa nesta terça-feira (19), em evento no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, alegando que a administração municipal não tem “competência” para fazer a manutenção contínua destas áreas.\nO POPULAR mostrou no dia 2 de agosto que a Prefeitura estava avançando nos estudos sobre modelos de concessão do Parque Areião, situado no setor Pedro Ludovico, além de oito mercados municipais e do Parque Mutirama, no Centro da capital – que se encontra fechado por problemas de funcionamento nos brinquedos. Já ao fazer o lançamento da nova fonte do Parque Vaca Brava na manhã desta terça-feira, Mabel voltou a falar sobre o repasse da gestão e manutenção das áreas verdes à iniciativa privada. “Nós estamos revitalizando não só esse, mas vários parques em Goiânia, e daqui a pouco iremos fazer uma concessão”, disse, durante coletiva de imprensa no evento.