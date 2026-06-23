A Prefeitura de Goiânia realiza a preparação de um processo licitatório com valor total estimado em R$ 773.345.580,33 para a execução de serviços de manutenção corretiva e revitalização da malha viária urbana. O projeto estabelece a intervenção em 745,17 quilômetros de vias, o que corresponde a aproximadamente 10% da extensão asfáltica total do município, sendo a contratação dividida em quatro lotes orçamentários que abrangem as regiões norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste e centro. O documento prevê que a nova contratação realize serviços também nas calçadas, de drenagem superficial e de monitoramento das vias.\nEm 11 de junho de 2026, o processo retornou para a unidade técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) para a realização de adequações nos documentos de planejamento, conforme despacho de diligência da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Entre as solicitações estão a substituição de referências a decretos federais pelo Decreto Municipal nº 967/2022, ajustes nos memoriais de cálculo com fórmulas matemáticas, a inclusão da matriz de riscos e a justificativa para a inversão de fases na licitação.