A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) rompeu, na segunda-feira (3), o contrato com a A & A Engenharia Ltda., responsável pela obra da Casa da Mulher Brasileira, no Setor Goiânia 2, região norte da capital. Iniciada em março de 2023 e com última previsão de inauguração para março do próximo ano, só 27% do total foi executado até agora.\nO distrato ocorreu por inadimplemento contratual grave e reiterado, caracterizado por descumprimento de cronogramas, atrasos injustificados e execução física insuficiente da obra. A decisão é da própria Semasdh, que se chamava Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e foi renomeada por Sandro Mabel.\nA Casa da Mulher Brasileira foi anunciada em Goiânia pela então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e hoje senadora pelo PL-DF, Damares Alves, em 20 de novembro de 2022. A licitação foi homologada em 7 de novembro daquele ano, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). A vencedora da licitação foi a A & A Engenharia Ltda., com proposta de R$ 12,5 milhões. Em 2º lugar ficou a Construtora Rio Manso Ltda., com R$ 12,7 milhões. A obra teve início em 31 de março de 2023, com prazo estimado de 12 meses e entrega prevista para março de 2024.