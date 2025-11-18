A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou na segunda-feira (10), no Diário Oficial do Município, o acordo de cooperação com a Associação Bem Comum, com o objetivo de elevar de forma gratuita os níveis de aprendizagem dos alunos da rede municipal.\nO extrato do acordo, assinado em 29 de outubro, passou a ter validade conforme a data de publicação – 10 de novembro – e estabelece metas a serem cumpridas até o final de sua vigência, em 31 de dezembro de 2028. Entre os objetivos estão a consolidação da alfabetização até os 7 anos, garantindo que crianças leiam e escrevam na idade certa; a eliminação do abandono escolar; o aumento do porcentual de alunos com desempenho adequado em língua portuguesa e matemática, nos padrões do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb); e a superação das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) definidas pelo Ministério da Educação (MEC).