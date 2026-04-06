A Prefeitura de Goiânia deve publicar, ainda neste mês, o edital de contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos para cinco corredores de ônibus na capital. Com um investimento estimado em R$ 2,9 milhões, o projeto prevê a implantação de 32,4 quilômetros de vias exclusivas nos moldes do sistema BRS (Bus Rapid Service, serviço rápido de ônibus, na tradução em inglês), visando dar mais fluidez ao transporte coletivo.\nO processo administrativo para a contratação de empresas especializadas em engenharia e arquitetura já está finalizado e o gabinete executivo de Projetos Prioritários encaminhou os autos à assessoria jurídica para a redação do edital de licitação. O objeto do certame é o desenvolvimento de estudos e projetos para a implantação de cinco corredores preferenciais. O lote 1 contempla as avenidas 85 e T-63, o lote 2 abrange o eixo das avenidas Mutirão e Castelo Branco, e o lote 3 inclui as avenidas 24 de Outubro e Independência.