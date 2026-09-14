Um estudo da prefeitura de Goiânia aponta que a Rua 3 deve ser o ponto de partida para o plano de revitalização de fachadas de imóveis no Centro. Conforme documento que O POPULAR teve acesso, 34 edificações de diferentes estilos, como art déco, modernista e contemporâneo, foram listadas para a primeira etapa, que prevê pintura, reparos no reboco e em outros elementos das fachadas. A ação, ainda em análise, depende de aprovação do prefeito Sandro Mabel (UB) e prevê etapas futuras nas ruas 1, 2, 4 e 5.\nConduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), a iniciativa prevê a retirada e reorganização de elementos que encobrem as fachadas, como placas e letreiros, com o objetivo de recuperar a visualização das características arquitetônicas dos imóveis. O trabalho ainda inclui a definição das cores de cada construção, de acordo com suas características arquitetônicas e o período em que foi construída. A administração municipal pretende deixar mais visíveis elementos originais que foram encobertos ou alterados ao longo do tempo.