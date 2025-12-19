A Prefeitura de Goiânia aposta em um empréstimo de R$ 132 milhões para promover uma ampla transformação digital na administração municipal, com a promessa de modernizar sistemas sucateados, integrar dados, digitalizar serviços e criar um portal único de atendimento ao cidadão. Entre as novidades está o desenvolvimento da inteligência artificial da Prefeitura, que vai se chamar GoiânIA e promete agilizar o atendimento ao cidadão. O projeto, defendido pela gestão do prefeito Sandro Mabel (UB), ainda prevê investimentos para aplicativo e portal de serviços. As mudanças serão implantadas nos próximos dois anos, mas levantam questionamentos de especialistas sobre a falta de detalhamento, os valores elevados e os riscos de repetir iniciativas semelhantes que não avançaram em gestões anteriores.\nO secretário municipal de Inovação e Transformação Digital, Fábio Christino, explica que a tecnologia para digitalizar os serviços — como mapeamento de processos, automatização e eliminação de papel — é a base do portal único. “Podemos lançar um portal com 20 serviços. Para ter 100, sem investimento em data center e processamento, ele simplesmente não funciona”, afirmou.