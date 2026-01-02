Após atrasos em obras em praças e quadras esportivas em 2023 e 2024, a contratação da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) pela Prefeitura de Goiânia a partir da pasta de Esporte e Lazer estava suspensa. No dia 23 de dezembro passado, no entanto, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) celebrou, em publicação de edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), um novo acordo com a companhia para a execução de obras de infraestrutura esportiva em Goiânia custeadas por emendas parlamentares impositivas. Além disso, houve o acordo para a realização de um aditivo nos contratos firmados em 2024 e 2023, que não haviam sido cumpridos até então. Ao todo, são dez obras, todas custeadas pelas emendas parlamentares impositivas.\nNo caso do contrato de 2025, o acordo é para a realização de três obras. Uma delas é a instalação de alambrado no campo de futebol do Areião, localizado entre as ruas PL-05, PL-04 e Alameda Marginal Botafogo, no Setor Pedro Ludovico, que tem o custo estimado em R$ 230.878,14 e é uma emenda do ex-vereador Paulo Magalhães (UB). O local atualmente é ocupado apenas pelo campo, estando totalmente exposto, e a proposta é permitir que a prática esportiva seja realizada em um espaço mais adequado. Magalhães, hoje Secretário Extraordinário de Assuntos Comunitários da Prefeitura, também vai ter outra emenda contemplada no novo acordo entre Semel e a Comurg – a melhoria da infraestrutura esportiva de um campo do tipo soçaite, com a instalação de alambrado e iluminação, na Rua 14, no Residencial Irisville, na região leste de Goiânia.