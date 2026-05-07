O governo do Acre exonerou o padrasto do adolescente de 13 anos apreendido que executou ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, deixando duas funcionárias mortas na terça-feira (5). A pistola utilizada pertence ao homem, segundo as investigações. Ele ocupava um cargo em comissão.\nA exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, junto de outras medidas adotadas pela governadora Mailza Assis Cameli (PP), entre elas o decreto de luto oficial de três dias pelas vítimas. Em nota, a defesa do padrasto afirmou que o adolescente teve acesso indevido à arma de fogo, “sem autorização ou conhecimento prévio”. O texto diz ainda que o investigado “não teve qualquer participação, incentivo ou anuência” nos atos praticados pelo enteado.\nOs advogados afirmaram também que ele se apresentou voluntariamente às autoridades após tomar conhecimento do caso e que tem colaborado com as investigações. Segundo a polícia, foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) contra o padrasto. Ele foi detido na terça, interrogado e liberado em seguida. Não foi informado quem faz a defesa do adolescente e, por isso, não foi possível localizá-la.