Emanuely Garcia Rodrigues morreu após ser agredida. O padrasto Gabriel Álvaro Felizardo Silva (Reprodução / TV Anhanguera)\nGabriel Álvaro Felizardo Silva, de 27 anos, foi inocentado pela morte da enteada Emanuely Garcia Rodrigues, de 1, em Santa Rita do Araguaia, no sudoeste goiano. Em 2019, ele confessou que praticou o crime e chegou a ficar preso por três anos, porém, as investigações apontaram que ele tentou encobrir a mãe da criança, Jaqueline Garcia Vieira, que alegou estar grávida na época. A mulher morreu em 2021 na prisão.\nO Tribunal do Júri aconteceu na quarta-feira (29), na Comarca de Mineiros. Ao POPULAR, a defesa de Gabriel, o advogado Rosimar Django Pereira Luz, afirmou que não cabe recurso da decisão, uma vez que tanto a defesa como a acusação entraram em um acordo e renunciaram o prazo recursal. “O processo está transitado em julgado e arquivado. Não tem chance de reversão”.