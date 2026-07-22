Um homem de 54 anos foi preso suspeito de manter o enteado, um adolescente de 13 anos com autismo e esquizofrenia, acorrentado a um sofá e trancado sozinho em uma sala comercial. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na rodoviária de Anápolis, no momento em que o suspeito tentava fugir.\nComo a identidade do investigado não foi divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA prisão foi realizada nesta terça-feira (21), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O resgate do adolescente, no entanto, havia ocorrido seis dias antes, durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).\nMãe e marido são presos após bebê e adolescentes serem achados em condições insalubres, em Aparecida de Goiânia, diz GCM\nMeninas de 2 e 5 anos são encontradas sozinhas em casa após 12 horas sem comer, diz Conselho Tutelar