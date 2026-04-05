-aMEAÇA (1.3394601)\nRonaldo Alves de Oliveira, suspeito de envenenar os enteados Weslenny Rosa Lima e Heitor Rosa Lima, fez um vídeo visivelmente emocionado afirmando que iria dar um jeito na sua vida ou na vida dos outros (veja acima).\nEm nota, a defesa de Ronaldo disse que o vídeo em questão foi gravado há mais de três anos e que em momento algum foi relatado histórico de agressão por parte de Ronaldo contra as crianças. Disse ainda que recebeu a notícia da prisão com naturalidade e, por acreditar que ele é inocente, orientou que ele se apresentasse espontaneamente à delegacia, justamente para colaborar com os esclarecimentos (veja o pronunciamento completo ao fim da reportagem).\n“Pode ter toda certeza que eu vou dar um jeito na minha vida ou na vida dos outros”, disse em vídeo divulgado pela TV Anhanguera, que foi enviado em visualização única para Nábia