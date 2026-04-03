Weslenny Rosa Lima, criança que morreu envenenada (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO padrasto preso suspeito de matar envenenada a enteada Weslenny Rosa Lima, de 9 anos de idade, em Alto Horizonte, na região norte de Goiás, não tinha paciência com as crianças e tinha um relacionamento conturbado com Nábia Rosa Pimenta Matheus. A informação é da própria mãe, que informou em entrevista à TV Anhanguera que já havia tentado terminar o namoro.\nA defesa de Ronaldo Alves de Oliveira relatou que ainda há muito o que apurar sobre os fatos, mas acredita na inocência do suspeito e defende que ele está colaborando com os esclarecimentos e com a investigação policial.\n“Informamos ainda que já foi solicitado acesso ao caderno investigativo, estando a defesa no aguardo da liberação do inquérito policial, a fim de que sejam adotadas todas as medidas legais cabíveis”, diz a nota. (Leia a nota completa ao final do texto)