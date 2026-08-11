-romaria_muquem_goias.mp4 (1.3443606)\nA tradicional Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquém, em Niquelândia, norte de Goiás, ganhou um ritmo diferente e inesperado nesta edição. O padre Rômulo Leal, de 49 anos, conhecido também como Padre DJ, surpreendeu os fiéis no santuário ao transformar o espaço de oração em uma verdadeira pista de celebração com música eletrônica.O momento, registrado em vídeo por romeiros, mostra o sacerdote comandando a mesa de som. Entre luzes, batidas aceleradas e hinos religiosos remixados, o público, formado por jovens, adultos e idosos, respondeu com entusiasmo, ergendo as mãos e acompanhando o ritmo em tom de festa e devoção (veja o vídeo acima).\nImagens mostram o pároco comandando o som enquanto os fiéis acompanham o ritmo do evento. Nas redes sociais, o Santuário Nossa Senhora da Abadia do Muquém publicou registros da apresentação destacando a "grande animação do Padre DJ Rômulo para aquecer o coração e fazer todo mundo louvar com alegria". Ao POPULAR, o padre Rômulo Leal explicou que foi convidado pelo pároco do santuário, padre Cornélio José, para participar da romaria atuando tanto como celebrante quanto como DJ.