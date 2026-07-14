-VÍDEO: Padre excomungado pela Igreja afirma que seguirá com suas atividades (1.3432975)\nO padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, que integra a Diocese de Anápolis, afirmou que continuará exercendo normalmente seu ministério sacerdotal, mesmo após ser declarado excomungado pela Igreja Católica. Em um vídeo entitulado "Resposta aos inimigos, publicado no último sábado (11) no Youtube, no canal da Capela Santo Atanásio, em Brasília, o sacerdote contestou a decisão da Santa Sé, negou estar em situação de cisma e afirmou que seguirá celebrando missas e mantendo as atividades da comunidade ligada à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX).\nQuestionado pelo POPULAR, o padre informou que não comentará o caso neste momento. Segundo ele, uma carta aberta aos católicos de Brasília e uma nota à imprensa serão divulgadas na próxima quinta-feira (16), quando apresentará seu posicionamento oficial sobre o episódio. Françoá Costa confirmou ainda à reportagem que permanece vinculado à Diocese de Anápolis desde 2004, apesar de atualmente residir em Brasília.