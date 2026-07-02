-Vídeo: padre (1.3428587)\nUm momento inusitado surpreendeu quem acompanhava a cobertura da Romaria do Divino Pai Eterno. Durante uma transmissão ao vivo da TV Pai Eterno, o padre Marco Aurélio, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, e a apresentadora Keissi Seabra levaram um choque ao trocarem um aperto de mãos.\nPublicado nesta quarta-feira (1º), o vídeo do momento rapidamente viralizou na internet. A repercussão foi impulsionada pela reação do próprio padre, que brincou sobre o susto durante a transmissão (confira as imagens acima).\nO incidente interrompeu a despedida, mas foi encarado com bom humor pelo religioso. Com tom descontraído, o padre Marco Aurélio brincou com a situação e previu: 'Vai virar meme'.\nOpa! Deu choque! Olha, e foi um choque ao vivo! Quem é que está dando choque? Você viu a força? Eu escutei até o barulhinho do choque", descontraiu o padre.