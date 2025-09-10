-VÍDEO: Momento do acidente que matou Danilo (1.3310763)\nO pai de Danilo Pignato, de 8 anos, acusado de matar a pedradas o motorista que atropelou e matou o seu filho, foi absolvido na manhã desta quarta-feira (10) pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a inexigibilidade de conduta diversa, circunstância que ocorre quando há excesso em legítima defesa.\nO caso aconteceu em dezembro de 2022. Em entrevista ao POPULAR, o advogado de defesa de Dedilson de Oliveira Sousa, Danilo Franquilino, explicou a tese acolhida pelo tribunal.\nQuando ocorre excesso na legítima defesa, não se pode considerar a conduta culpável. Utilizamos a tese da inexigibilidade de conduta diversa porque, diante da violenta emoção ao ver o filho morrer após o atropelamento, não havia outra reação possível. A atitude dele foi uma resposta instintiva, que qualquer pai teria naquela situação”, afirmou.