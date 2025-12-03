-VÍDEO: Pai na bicicleta (1.3344948)\nUma cena simples do cotidiano, mas que tem encantado moradores de Caldas Novas, no sul de Goiás. Todos os dias, Francisco Wervily da Silva Lima, de 26 anos, pedala cerca de 3 quilômetros para levar três de seus quatro filhos à escola. O trajeto ganhou um toque especial: o pai segue cantando louvores enquanto pedala, e as crianças o acompanham na cantoria em coro, tornando a cena cheia de carinho.\nAs imagens, registradas por ele mesmo e já compartilhadas em diversas páginas da cidade, mostram Francisco conduzindo a bicicleta adaptada para levar os filhos, sempre entoando músicas cristãs.\nA gente sempre vai pra igreja e está sempre cantando. Os meninos cantam na frente do culto também. Quando começamos a ir para o colégio de bicicleta, a gente continuou cantando. Já virou automático. Traz paz, a presença de Deus”, contou em entrevista à repórter Yanca Cristina, do g1 Goiás.