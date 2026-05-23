Uma mãe assistiu, em chamada de vídeo, ao ex-companheiro capotar o carro, supostamente de propósito, com a filha do casal, de sete anos, no interior do veículo.\nO caso ocorreu na última quarta-feira (20) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), e a chamada teria sido feita pelo próprio pai da menina.\nO homem, de 43 anos, acabou preso, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que encontrou o veículo em uma vala no km 141 da pista, sentido Rio de Janeiro, depois que a mulher acionou a polícia.\nO resgate da concessionária CCR levou a criança com ferimentos e a encaminhou ao Hospital Municipal de São José dos Campos.\nMãe de jovem que pediu para motorista parar carro antes de morrer em acidente desabafa: 'Ela disse que não ia demorar'\nEstudante de direito pede para motorista parar o carro minutos antes de morrer em acidente; vídeo