Paula e o pai, Marco Antonio Raimundo da Silva (Arquivo pessoal/Marco Antônio Raimundo da Silva)\nO pai da estudante Paula Abrantes da Silva, que morreu após sofrer um acidente de carro na BR-060 e fazia faculdade de medicina no Paraguai, se emocionou ao falar a respeito da fatalidade. Segundo o advogado Marco Antônio Raimundo da Silva, de 46 anos, ‘Paulinha’, como era chamada pelos amigos e familiares, não queria retornar ao Paraguai.\nEla (Paula) veio e não queria ir embora, de jeito nenhum. Ela queria ficar. Estava com o coração doendo e com muita vontade de ficar. Mas sabia da responsabilidade e do sonho dela”, contou Marco Antônio ao POPULAR.\nA jovem era natural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e morreu em um acidente de trânsito no último domingo (17), entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Paula era estudante da Universidade Sudamericana de Medicina, em Pedro Caballero, no Paraguai.