Filipe Mateus, de 24 anos, que dirigia o carro e foi uma das vítimas do acidente. (Arquivo pessoal/Márcio Santos e Divulgação/PRF)\nMárcio Santos, pai do motorista Filipe Mateus de Sousa Santos, de 24 anos, que dirigia o carro que se envolveu em um acidente na BR-414, chorou ao falar do filho e relembrar a tragédia. Além do jovem, outras três pessoas que estavam no mesmo veículo morreram com a batida, que aconteceu em Abadiânia. Ao POPULAR, Márcio, que também é pastor, afirmou que o rapaz era "íntegro em todas as áreas" e uma pessoa "temente a Deus".\nEle era um jovem respeitador, obediente, trabalhador. O sonho dele era casar. Ele suou, pelejou muito para comprar aquele carro. Antes, ele ia para o trabalho de bicicleta, debaixo de chuva e de sol, percorria 10, 11 quilômetros todos os dias”, lamentou o pai.