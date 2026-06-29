Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste domingo (28), aos 56 anos. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pela assessoria da atleta, nesta segunda-feira (27). A causa da morte não foi divulgada.\nA notícia foi compartilhada inicialmente por Elisama Andrade, irmã de Rebeca, em uma publicação nos stories do Instagram. Na mensagem, ela escreveu: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai".\nA relação entre Rebeca e o pai passou por períodos de afastamento durante a infância da ginasta. Na época, ela foi criada principalmente pela mãe, Rosa Santos, com o apoio dos irmãos. Apesar disso, a atleta sempre falou publicamente sobre o carinho que mantinha por Ricardo e, nos últimos anos, indicou que os dois haviam se reaproximado.