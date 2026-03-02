Dyogo Hilario e a filha, Duda Freire (Reprodução/Facebook de Dyogo Hilario)\nO empresário Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, está preso para cumprir a condenação de 5 anos e 10 meses em regime fechado por tráfico de drogas, conforme o Tribunal de Justiça de Goiás. Ele está recluso na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, de acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP).\nO POPULAR entrou em contato com dois advogados de defesa de Dyogo, por ligação e mensagem de texto. Porém, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA prisão ocorreu na quinta-feira (26), em Goiânia, e a audiência foi realizada no sábado (28), que homologou a prisão. O processo que condenou Dyogo transitou em julgado em junho de 2025.