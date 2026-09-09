Sede da DPCA, em Anápolis ()\nA angústia e a incerteza tomaram conta da família dea adolescente, de 13 anos, que desapareceu em Anápolis, no centro goiano. Em entrevista ao repórter Márcio Freire, da TV Anhanguera, o pai da adolescente, Fábio Soares, fez um apelo emocionado pelo retorno da filha e relatou o abalo emocional de todos os parentes.\nVolta para casa, minha filha. Nossa família está devastada. A minha saúde mental já não estava bem. A saúde mental da sua mãe não está bem, da sua irmã não está bem", desabafou o pai.\nFábio afirmou que não sabia que a filha utilizava a plataforma Discord, apontada por amigas da adolescente como o canal por onde ela mantinha contato com um homem adulto. "Tudo isso é muito novo para mim. Eu não sabia que a minha filha usava esse Discord, esse aplicativo. Um aliciador prometeu falsas promessas de amor aí. Não sei se se trata de um pirralho, de um pedófilo... Eu não sei o que se passa, mas estou desesperado. Não sei mais o que pensar", disse.