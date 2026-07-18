O pai do adolescente goiano Khallew Carvalho, de 17 anos, que desapareceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto nadava com dois amigos, disse em entrevista à TV Anhanguera que o filho trabalhava em dois lugares e juntou dinheiro durante dois meses só para fazer a viagem. Otoniel França ressaltou que Khallew queria muito conhecer a praia, mas esse sonho virou um pesadelo.\nA vontade dele era conhecer a praia e voar de avião. Então, ele arrumou serviço extra durante dois meses e, desses serviços, tirava o dinheiro só para viajar. Foi um sonho que virou um pesadelo", desabafou Otoniel.\nGoiano desaparece na praia de Copacabana enquanto nadava com amigos\nAmigo de goiano levado por onda na praia de Copacabana conta que tentou salvar o adolescente\n-WEBSTORIES - GOIANO COPACABANA (1.3433665)