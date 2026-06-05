-Pai de adolescente (1.3418826)\nO pai do adolescente de 17 anos, que foi espancado pelo lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, em Goiânia, disse que está aliviado após o lutador ser preso. De acordo com Frederico Lino, a polícia e o Poder Judiciário fizeram Justiça (assista acima).\nRafael está preso. Nossa família está em paz agora", afirmou Frederico em um vídeo publicado no Instagram. “Obrigado à polícia e ao judiciário que fizeram justiça. Agora é paz e alegria.”, escreveu na legenda.\nA mãe do adolescente, Vivian Cardoso, disse ao POPULAR que o sentimento é de gratidão a todos que os ajudaram. “Gratidão primeiramente a Deus, a todas as testemunhas que filmaram e concederam as imagens, às pessoas que denunciaram, às polícias militar, civil, penal, ao Ministério Público, ao Judiciário e à mídia que nos ajudaram a enfrentar essa situação", disse.