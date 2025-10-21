-Pai de aluna espanca professor (1.3326574)\nUm professor foi agredido por um pai de uma aluna, dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (20), após pedir que a menina parasse de mexer no celular durante a aula.\nAgressor, 41, proferiu xingamentos e agrediu fisicamente a vítima, 53, com socos e chutes. Conforme a polícia, agressões causaram lesões na face do professor, quebra de óculos de grau e dano a uma corrente com pingente.\nO pai da aluna foi à escola após desentendimento entre a filha e o professor, diz boletim de ocorrência. A vítima teria pedido que a estudante, que não teve idade informada, parasse de mexer no celular enquanto estivesse em sala de aula.\n"Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo", contou o educador à TV Globo.