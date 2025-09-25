-ENXURRADA JOAO VAZ MENINO (1.3316561)\nAndré de Paula, pai do garoto de 7 anos que foi arrastado pela chuva em Goiânia, contou que mora longe, em Portugal, mas que ficou aliviado e agradecido pelo ‘ato heroico’ de Thiago de Melo em salvar seu filho. AO POPULAR, o pai da criança disse que o mecânico foi um anjo colocado no caminho do garoto. O menino de camiseta branca que aparece no vídeo é filho da mulher, e o de camiseta preta, filho de uma vizinha, ela voltava com as duas crianças da escola (veja no vídeo acima). \nSentimentos de alívio e tristeza, porque estou longe, me sinto impotente por isso, mas estou aliviado por ele estar vivo. Há muitos casos de morte quando isso ocorre. Sou cristão. Oro sempre por ele. Deus abençoou ele com uma nova chance de viver. Botou um anjo no caminho dele para o salvar", contou.