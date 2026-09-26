Em entrevista à TV Anhanguera, Amilton Batista de Faria, pai do parlamentar, relatou que a família recebeu a notícia da morte do filho por volta das 2h15 deste sábado (26) e que todos ficaram em choque. “É uma tragédia para a família, principalmente para a esposa e para os filhos que ele deixa”, desabafou ao comentar o acidente que vitimou o deputado estadual Amilton Filho, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).\nO parlamentar morreu aos 41 anos após o carro em que viajava colidir com um caminhão na BR-050, perto do aeroporto de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, onde cumpriria agenda de campanha.\nDe acordo com o pai, o deputado cumpria uma série de viagens pelo interior do estado. Na quinta-feira, participou de eventos no Norte de Goiás e retornou de Minaçu na manhã de sexta-feira (25).