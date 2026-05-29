Conforme os bombeiros, no carro estavam três pessoas (Reprodução/Instagram de Nélia Rosa Pires Borges e TV Anhanguera)\nPai e filha morreram após o carro onde estavam sair da pista e capotar na GO-210, em Catalão, no sudeste de Goiás. As vítimas foram identificadas como Neves Rosa Pires, de 76 anos, e Nélia Rosa Pires Borges, de 48. Uma terceira ocupante, uma mulher de 76 anos, foi resgatada e levada para o Hospital São Nicolau. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que os três ocupantes foram encontrados fora do carro às margens da rodovia.\nO acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (28). Segundo a corporação, a equipe constatou a morte do homem no local, enquanto a filha estava inconsciente e com dificuldade para respirar. Ela foi socorrida com fratura exposta no pé direito e na perna esquerda. Nélia foi imobilizada e recebeu oxigênio, no entanto, não resistiu aos ferimentos.