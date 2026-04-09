Um homem, de 67 anos, e a filha, de 31, foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira (9) dentro de um carro submerso no Rio Paranaíba, na região de Chaveslândia (MG), a aproximadamente 5 km da cidade de São Simão, na divisa com Goiás, região sudoeste do estado. As vítimas, identificadas como João Lima da Silva, que conduzia o veículo, e Aline Tiagua de Lima, estavam desaparecidas desde a tarde de quarta-feira (8), quando o veículo foi visto parcialmente submerso próximo ao píer da cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).\nAo POPULAR, Alex Glauco, tenente do CBMGO, informou que o condutor seguiu com o veículo, acompanhado da filha, que tinha necessidades especiais, em direção ao píer, utilizado para embarque e desembarque, entrando diretamente no rio.