Dois turistas de Goiás, pai e filho, morreram após um afogamento na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. As vítimas são Edmar Vieira, de 58 anos, e Eduardo Caixeta Braz, de 24 anos, que estavam na capital potiguar com familiares para comemorar o aniversário de 15 anos da filha mais nova de Edmar.\nO afogamento aconteceu no sábado (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), os guarda-vidas foram os primeiros a chegar ao local e retiraram as duas vítimas da água. Edmar Vieira chegou a receber manobras de reanimação ainda na faixa de areia, mas não resistiu e teve a morte confirmada no local.\nO filho, Eduardo Caixeta Braz, foi resgatado com vida e encaminhado em estado grave ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na capital potiguar, com o apoio de uma aeronave. Apesar disso, ele não resistiu e morreu no domingo (19).