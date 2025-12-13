Pai e filho morreram após um acidente envolvendo o carro da família e um trator na GO-206, em Cachoeira Dourada, na região sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher do motorista também estava no veículo e sofreu múltiplos ferimentos, mas foi encaminhada ao hospital consciente. Ainda segundo a corporação, o operador da máquina não foi localizado no local.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que foi notificada e que a subdelegacia de Cachoeira Dourada já solicitou as perícias necessárias e está apurando os fatos.\nFilhos, corretor e caseiros são presos por participar da morte de fazendeiro bilionário para conseguir herança, diz PC\nPai chora ao falar sobre a morte de estudante de medicina em acidente na BR-060: 'Ela não queria ir embora'\nEstudante de medicina morre em acidente na BR-060 e gera comoção nas redes sociais