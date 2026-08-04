-Vídeo POP: filicídio (1.3440875)\nA Polícia Civil prendeu um casal suspeito de planejar o assassinato de Thaliton Henrique Dias Machado, em Trindade. Ozanan Ricardo Machado, de 59 anos, pai da vítima, e Simone Viana Silva foram localizados em Senador Canedo quando planejavam fugir. Segundo o inquérito, o crime teria sido motivado pela cobrança de uma dívida de R$ 50 mil e para evitar que um crime cometido há 20 anos fosse revelado. O executor do homicídio também foi preso e confessou ter recebido R$ 15 mil para cometer o crime (veja vídeo acima).\nSegundo a Polícia Civil, Ozanan teria contratado o cunhado, Wanderson da Silva Sousa, para executar Thaliton, que foi assassinado a tiros em janeiro deste ano, na zona rural de Trindade.\nAlém da motivação financeira, a polícia descobriu que Ozanan é suspeito de ter matado a mãe da vítima há 20 anos. As investigações apontam ainda que o suspeito planejava matar a esposa e o executor para eliminar evidências.