-Vídeo - Briga durante jogo do Brasil (1.3430270)\nUm homem foi preso nesta segunda-feira (6) em Rio Verde, no sudoeste goiano, suspeito de matar um jovem de 27 anos em uma briga generalizada. O crime ocorreu durante o jogo do Brasil no último domingo (5). Segundo apuração do repórter Cássio Ramos, da TV Anhanguera, o suspeito teve a ajuda dos quatro filhos para espancar a vítima. Os filhos dele também foram presos. As cenas da confusão foram registradas por testemunhas (assista acima).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos investigados até a última atualização deste texto.\nAs imagens mostram uma multidão de pessoas correndo no meio da rua. No centro, um grupo cerca a vítima, que está de camiseta azul, e ela cai no chão, enquanto recebe socos e chutes. Em seguida, o rapaz se levanta e tenta se afastar, mas novamente cai e continua levando golpes. O jovem foi socorrido por policiais e levado para um hospital, mas não resistiu.