-CRIANÇA SEQUESTRADA SP (1.3379218)\nUm homem de 42 anos foi preso em uma pousada de Goiânia suspeito de sequestrar o filho, atualmente com 9 anos, em São Paulo (veja o vídeo acima). Ao POPULAR, a delegada Bárbara Buttini, da Polícia Civil de Goiás, disse que o menino estava desaparecido há 2 anos, em Araçatuba (SP), após o pai sumir com a criança por não querer dividir a guarda. A mãe veio à capital para reencontrar o filho.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nA prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (25), no Residencial Antônio Pires, divisa com Santo Antônio de Goiás, considerado um local longe da zona urbana. Segundo a delegada, o homem estava no local há seis meses.\nEle pulava de pousada em pousada em lugares ermos para não ser encontrado”, afirmou a investigadora.