Um homem foi preso suspeito de apagar cigarros na barriga de sua filha de 10 meses, em Vila Boa, no entorno do Distrito Federal (DF). A prisão foi feita na Central de Flagrantes de Alto Paraíso de Goiás, no último domingo (26).\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe estava fazendo patrulhamento na cidade quando o Hospital Municipal de Vila Boa acionou a equipe policial, após uma mulher procurar atendimento para a filha, que tinha lesões na perna e queimaduras na barriga.\nMãe denuncia que filha foi agredida e teve cabelo arrancado por professora em creche de Goiânia\nBebê é encontrada morta dentro de casa em Goiânia\nMãe é presa em São Simão suspeita de matar filho de 1 ano\nInicialmente, segundo a PM, a mãe afirmou não saber a origem das feridas, mas depois disse que seu companheiro foi o autor das agressões.