-VIDEO_ADOLESCENTE_PERNA_CARRO (1.3456374)\nUm homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha, de 13 anos, a caminho da escola e oferecer R$ 200 para que ela não contasse o ocorrido à mãe, em Corumbá de Goiás, na região central do estado. A adolescente filmou o momento em que é tocada repetidamente nas partes íntimas dentro do carro, mesmo após pedir que ele parasse (veja o vídeo acima). Conforme a investigação, o homem disse que poderia fazer isso por ser pai dela.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a delegada Aline Cardoso, responsável pelo caso, o homem não tinha o costume de levar a filha à escola, mas insistiu para fazer isso nesta segunda-feira (14). Mesmo em choque, a adolescente conseguiu registrar a ação com o próprio celular.