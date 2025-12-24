A Justiça tornou réus os empresários José Renato Chaves, de 71 anos, e Fernando Teixeira Chaves, de 33, pai e filho, além de outras cinco pessoas, por crimes previstos na Lei Federal 9.613/1998 (Lei dos Crimes de Lavagem de Direitos, Bens e Valores) e na Lei Federal 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). José e Fernando são apontados como líderes de um grupo que, segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), associou-se para cometer crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro usando empresas jurídicas registradas em nome de laranjas.\nAs investigações tiveram início após publicação de reportagem pelo POPULAR em julho de 2023, mostrando que três empresas de materiais elétricos com sede em uma mesma rua no Setor Oeste, em Goiânia, e com diversos pontos em comum, como o fato de dividirem os mesmos depósitos no Jardim Santo Antônio, região sul da capital, assinaram naquele ano cinco contratos sem licitação que somavam mais de R$ 22,5 milhões com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), ainda na gestão do prefeito Rogério Cruz (SD). A partirdo material, foram abertas duas investigações, sobre crimes de ordem tributária e sobre de possível fraude nas contratações.