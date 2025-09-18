-Confusão em jogo (1.3313785)\nO eletricista Marielton Alves invadiu um jogo de futebol e agrediu o árbitro por, supostamente, favorecer o time rival ao do filho dele. O caso aconteceu em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, durante uma partida da categoria sub-11. Imagens exibidas pela TV Anhanguera mostram a confusão entre os dois homens (assista acima).\nO vídeo mostra Marielton, de camiseta laranja, discutindo com José de Paula Ferreira, que era o árbitro da partida. Eles trocam empurrões no meio das crianças. Depois, do lado de fora do campo, um grupo de pessoas aparece cercando Marielton. O eletricista pega uma pedra e joga em um rapaz que, logo em seguida, revida. Então, Marielton entra em um carro branco e vai embora do local.\nO caso aconteceu no último domingo (14). À TV Anhanguera, Marielton alegou que o árbitro estava prejudicando o time onde o filho joga e, consequentemente, ajudando a equipe rival.