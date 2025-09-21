Família que morreu no acidente na BR-153, em Campinorte. (Reprodução/Instagram Prefeitura de Jaú)\nSeis membros da mesma família estão entre os mortos do acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto na BR-153, em Campinorte, na região norte do estado. As vítimas são: o pai, José Mario da Silva Souto, de 38 anos; a mãe, Dayane Pereira dos Santos, de 32; e os quatro filhos, José Victor Souto, de 17, Emanuela da Silva Souto, de 14, José Arthur da Silva Souto, de 10, e Théo Souto, de 3. As informações são da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), dos bombeiros e da Prefeitura de Jaú, no Tocantins, cidade onde eles moravam.\nO caso aconteceu na noite desse sábado (20) e a rodovia chegou a ficar totalmente interditada por algumas horas, segundo a Ecovias Araguaia. Na manhã deste domingo (21), o trânsito começou a fluir normalmente.