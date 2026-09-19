-ACIDENTE (1.3458099)\nUm homem de 32 anos morreu após cair de um flutuante junto com o filho de 4 anos no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. De acordo com os bombeiros, o corpo dele foi encontrado na manhã deste sábado (19) a aproximadamente 20 metros de profundidade. As equipes realizam buscas pela criança, que segue desaparecida.\nO acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (18). Os bombeiros informaram que pai e filho caíram na água após a embarcação perder o controle, ambos submergiram. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois caíram na água e desapareceram (assista acima).\nTia pula em lago para salvar adolescente que caiu na água, mas ambos morrem afogados em Caldas Novas\nGerente de banco morre após salvar filho e sobrinho de se afogarem em praia na Bahia