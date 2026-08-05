-Vídeo POP: filicídio (1.3440875)\nOzanan Ricardo Machado, de 59 anos, suspeito de mandar matar o filho Thaliton Henrique Dias Machado, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, também queria matar Wanderson da Silva Sousa, executor do crime, e a atual mulher, Simone Viana Silva, que teve papel ativo no planejamento do homicídio, segundo o delegado Thiago Escandolhero Martinho. A investigação aponta que a intenção de Ozanan ao planejar as novas mortes era eliminar qualquer testemunha que pudesse ligá-lo ao assassinato.\nEle é psicopata mesmo. Ele queria matar o executor e a atual mulher, o que demonstra o nível de psicopatia", afirmou o delegado.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Ozanan e Simone para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.