-Pastor (1.3458250)\nFagner de Lima Oliveira, de 32 anos, que morreu após cair no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, era pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Corumbazul. De acordo com Tays França, cunhada de Fagner, ele era um homem de coração gigante e superpai.\nMeu cunhadinho era um homem incrível, um superpai, homem de Deus, do coração gigante”, afirmou Tays.\nA família é de Aparecida de Goiânia, mas mora em Buriti Alegre há cerca de cinco anos. Sobre o sobrinho, Tays contou que era o único filho do casal e que era uma criança inteligente, que se espelhava no pai. “Meu único sobrinho. Deus levou um menino lindo, inteligente, era uma criança que se espelhava no pai, que era um grande homem de Deus”, disse.\nFagner de Lima Oliveira, de 32 anos. (Reprodução/Instagram Jaqueline Oliveira)