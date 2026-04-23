Pai e filho foram sepultados em Luziânia, no Entorno do DF (Reprodução/TV Anhanguera e Facebook de Eduardo Caixeta)\nO empresário Edmar Vieira, de 58 anos, que morreu após se afogar em uma praia de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), entrou no mar para tentar salvar o filho, o jovem Eduardo Caixeta Braz, de 24. Segundo os bombeiros, Edmar faleceu ainda no local, enquanto Eduardo foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A família é de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nEdmar tinha viajado com a família para Natal a fim de comemorar o aniversário de 15 anos da filha mais nova. A celebração ocorreu um dia antes do afogamento. Em entrevista ao g1, Eliene Caixeta, parente das vítimas, afirmou que o caso abalou muito a família. “Todos nós lamentamos muito”, expressou.\nAinda conforme os bombeiros do RN, durante o feriado de Tiradentes, houve 12 resgates de banhistas em situação de afogamento no estado, incluindo as ocorrências de Edmar e Eduardo. Os casos foram registrados nas praias do Amor, Redinha, Santa Rita, Ponta Negra e Miami. A corporação aproveitou para lembrar às pessoas de sempre seguirem as orientações dos guarda-vidas e observarem as condições do mar, evitando áreas de risco.